Lavoro Sicilia: Lidl, JD Sports e Vodafone cercano personale

Lavoro Sicilia: sono svariate le posizioni lavorative aperte in questo momento in tutta l'Isola. Eccone di seguito alcune, con specificati i requisiti da avere.

Lavoro Sicilia: sono diverse le aziende presenti sul territorio dll’Isola che cercano personale da impiegare nei propri punti vendita. Le aziende in questione riguardano vari settori, come la catena di supermercati LIDL, l’azienda di abbigliamento sportivo JD Sports e Vodafone, azienda di telefonia mobile. Di seguito i dettagli sulle offerte più interessanti ed i requisiti da avere per poter mandare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: LIDL assume

La posizione aperta

LIDL è alla ricerca di personale da impiegare come Logistic Team Leader | Responsabile Processi Operativi presso il punto vendita di Misterbianco (CT). I candidati organizzeranno le attività del team assegnato, per garantire una corretta gestione della merce.

I requisiti

I requisiti per ricoprire il ruolo di Logistic Team Leader sono i seguenti:

Laurea in ambito Ingegneristico o Economico ;

; Precedente esperienza lavorativa in ambito logistico o all’interno di magazzini strutturati;

Precedente esperienza pregressa nella gestione del personale;

nella gestione del personale; Disponibilità a lavorare su turni ;

; Ottime capacità organizzative e di comunicazione;

Forte orientamento all’obiettivo e capacità di lavoro multitasking ;

; Ottime conoscenze in ambito informatico.

Lavoro Sicilia: l’offerta JD Sports

Come membro del Team JD, in qualità di Sales Assistant part-time al centro commerciale Forum di Palermo, il candidato sarà responsabile di assicurare il miglior servizio possibile ai clienti ogni volta che visiteranno il negozio.

I requisiti

Per mandare la propria candidatura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Esperienza nel settore Retail preferibile;

Ottime doti di comunicazione e gestione del cliente;

del cliente; Predisposizione al lavoro in team e buon livello di attenzione al dettaglio.

Offerte lavoro Sicilia: Vodafone

Vodafone è alla ricerca di addetti vendite per il negozio ad Agrigento, presso il Centro Commerciale Città dei Templi.

I requisiti

Per questo posto di lavoro, si cercano figure con i seguenti requisiti: