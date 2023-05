Catania, lavori in Tangenziale e modifiche alla viabilità: i tratti interessati

Durante le notti tra lunedì 15 e sabato 20 maggio, saranno eseguiti dei lavori lungo la Tangenziale Ovest di Catania. Di seguito le informazioni al riguardo.

Questa settimana, nelle notti comprese tra lunedì 15 e sabato 20 maggio, durante la fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le 06:00 del mattino successivo, saranno eseguiti dei lavori lungo la Tangenziale Ovest di Catania.

I tratti interessati

Un tratto di 600 metri in prossimità della barriera di San Gregorio, infatti, sarà interessato da lavori di pavimentazione e, dipendentemente dallo stato di avanzamento del cantiere, saranno attuate chiusure alternate delle corsie di emergenza e marcia o di sorpasso, in entrambe le carreggiate tra il km 0,000 e il km 0,600.

Inoltre, presso lo svincolo di Catania Centro (A18dir) saranno chiuse le rampe utilizzate di solito dai veicoli diretti o provenienti da Siracusa.

Chiusa al traffico la carreggiata in direzione Siracusa

Per quanto riguarda la notte tra lunedì e martedì, tra le 22:00 e le 4:00 del mattino sarà necessario vietare totalmente al traffico la carreggiata in direzione Siracusa tra gli svincoli Catania Centro e Gravina, per procedere ad interventi di pavimentazione all’interno della galleria Gagliano I.

L’itinerario del percorso alternativo è costituito dalla viabilità comunale a partire dallo svincolo di Canalicchio.

Informazioni in tempo reale: l’app Anas

È possibile ricevere in tempo reale informazioni sull’evoluzione della situazione del traffico consultando su tutti gli smartphone e i tablet, l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre, è possibile contattare il servizio clienti “Pronto Anas”, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.