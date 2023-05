Meteo Sicilia, in arrivo pioggia e temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia, in arrivo in Sicilia un weekend di pioggia e previsto anche un calo delle temperature nell'Isola.

Meteo Sicilia: previsto un weekend di pioggia nell’Isola con un annesso calo delle temperature, anche se leggero. Il mese di maggio non sembra ancora essersi deciso a “sbocciare” per rispecchiare la natura della primavera. Infatti, dall’inizio del mese in Sicilia si sono alternate giornate più assolate con altre piovose o di tempo incerto. Ecco quali sono le previsioni per il weekend in arrivo.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 12 e sabato 13 maggio

Già a partire dalla giornata odierna le condizioni meteo Sicilia non saranno delle migliori. Infatti, in tutta l’Isola si segnalano pioggia e schiarite per l’intero venerdì 12 maggio 2023: fanno eccezione solo Trapani, dove la pioggia dovrebbe essere assente, e Messina e Siracusa, dove è meno probabile che si verifichino rovesci temporaleschi.

Tuttavia, le previsioni per la giornata di domani lasciano presupporre un adeguamento delle condizioni meteo in tutta la Sicilia. Infatti, per sabato 13 maggio è prevista pioggia e schiarite su tutta l’Isola e un leggero calo delle temperature. Infatti, secondo le previsioni meteo Sicilia, in nessuna città siciliana si supereranno i 17 gradi di minima, mentre le massime raggiungeranno i 23 gradi in qualche città.

Meteo Sicilia: domenica 14 e lunedì 15 maggio

Per quanto riguarda la giornata di domenica 14 maggio, le condizioni meteo Sicilia non sono destinate a cambiare granché in Sicilia. Infatti, quasi ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, e le temperature inizieranno gradualmente a salire. Le massime saranno ovunque sopra i 20 gradi e, ad Agrigento, Palermo, Ragusa e Siracusa in particolare raggiungeranno persino i 23 gradi.

Purtroppo, la fine del weekend non significherà in automatico anche la fine del tempo incerto. Infatti, anche per lunedì 15 maggio sono previste delle condizioni meteo variabili in Sicilia, con zone dove potrebbero verificarsi piogge, come sulle città di Trapani, Palermo e Caltanissetta. Tuttavia, le temperature inizieranno a salire gradualmente, tanto che le massime raggiungeranno anche i 24 gradi a Caltanissetta e Ragusa, i 26 ad Agrigento e ben 27 gradi a Siracusa.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

In merito alla situazione specifica di Catania, le condizioni meteo rispecchieranno più o meno quelle del resto della Sicilia nel weekend. Infatti, già a partire da venerdì 12 maggio, il cielo sarà poco nuvoloso con possibilità di piogge e temperature intorno ai 23 gradi di massima. Diversa è la situazione di domani, 13 maggio, considerando che le previsioni per Catania riportano pioggia per l’intera giornata con temperature che oscillano tra i 16 e i 19 gradi.

Infine, la giornata di domenica a Catania potrebbe ancora essere caratterizzata da qualche pioggia ma con schiarite e temperatura in lieve crescita. Il miglioramento delle condizioni meteo proseguirà per lunedì, giornata per la quale è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in crescita.