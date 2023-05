Meteo Sicilia, è allerta gialla: le previsioni

Meteo Sicilia: allerta gialla nell'area Nord-Orientale dell'isola, tra Cefalù, Messina e Taormina. Parziale miglioramento in serata.

Meteo Sicilia, continua il maltempo in Sicilia: oggi 10 maggio previsti rovesci nel catanese e nel messinese. La protezione civile ha diramato un’allerta gialla per la zona Nord-Orientale dell’isola, tra Cefalù, Messina e Taormina.

Meteo Sicilia: le previsioni

Nel litorale ionico nuvole sparse con rovesci di pioggia in serata. Il litorale tirrenico sarà caratterizzato, invece, da cieli molto nuvolosi con rovesci sparsi a tratti per tutta la giornata; in serata ci saranno schiarite che faranno cessare la pioggia. Sul litorale meridionale ci saranno nuvole sparse alternate a schiarite con una parziale tendenza all’annuvolamento, portando ad un aumento della pioggia in serata. Nell’Appennino ci sarà un progressivo annuvolamento nel pomeriggio che porterà pesanti rovesci, anche temporaleschi, per poi schiarirsi in serata. Sulle zone interne le nubi saranno in aumento portando solamente piogge leggere senza particolari disagi. Infine, i venti saranno deboli e inconsistenti; mentre il mar Tirreno quasi calmo, il Canale di Sicilia e il mar Ionio mossi.

Meteo Sicilia: le temperature

Riguardo le temperature: a Catania si registreranno 15 °C – 21 °C, a Trapani 12 °C – 20 °C, a Palermo 16 °C – 22 °C, a Siracusa 11 °C – 24 °C e a Messina 13 °C – 20 °C. Seguono Ragusa con 11 °C – 20 °C e ad Agrigento con 10 °C – 22 °C, Enna con 7 °C – 18 °C e Caltanissetta con 10 °C – 22 °C.