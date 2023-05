Sicilia, sciopero della fame in carcere: morti 2 detenuti

Nella giornata di ieri dopo lo sciopero della fame, due detenuti rinchiusi presso il carcere di Augusta sono morti all'ospedale di Siracusa.

Nella giornata di ieri, un detenuto del carcere di Augusta nel Siracusano, è deceduto in ospedale, a distanza di un mese da un caso analogo, per via di uno sciopero della fame. Il primo a perdere la vita è stato un detenuto siciliano, l’altro invece è un russo che ha riportato dei problemi al cuore.

In merito a quest’ultimo caso di morte, stando ad alcune informazioni riportate dall’AGI, lo sciopero della fame è stato messo in atto per dare pressione alle autorità, per l’ estradizione del suo paese d’origine. La segreteria provinciale del Sippe ha annunciato: “Apprendiamo con rammarico di queste disgrazie che dimostrano come il lavoro del poliziotto penitenziario è unico, delicato e particolare e come tale deve essere affrontato. Purtroppo non sempre è cosi“.

Altri problemi problemi al carcere di Augusta, anche nella giornata di oggi. Con l’operazione Alcatraz sono stati individuati dei telefonini all’interno del carcere e anche traffico di sostanze stupefacenti.