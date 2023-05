Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sarà pronto entro il 2032”

Ponte sullo Stretto: il ministro Salvini ha incontrato i sindacati al ministero e ha affermato che l'opera sarà compiuta entro il 2032.

Si torna a parlare del Ponte sullo Stretto, l’infrastruttura che collegherà la Sicilia alla Calabria e sul cui progetto si discute da anni. A portare nuovamente l’argomento sul tavolo è stato proprio Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha manifestato la propria intenzione a far partire i lavori per la costruzione del ponte.

“Il Ponte sullo Stretto ritengo che sia un opera fondamentale che si attende da 30 anni, e se tutto va bene sarà transitabile nel 2032”. Questo è quanto ha dichiarato il ministro in chiusura di un incontro con i sindacati al ministero.

“Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia – ha aggiunto il ministro – è una priorità, anche perché stiamo investendo circa trenta miliardi in viabilità ferroviaria e stradale tra le due regioni”. Mostrando il plastico del Ponte ai presidenti di Sicilia e Calabria, Salvini ha anche aggiunto che “il Ponte ha senso ed è prioritario” anche per rendere “ancora più fruttuosi gli interventi”.

In merito al Ponte sullo Stretto, Salvini ha ricevuto una risposta dalla vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, che ha partecipato all’incontro. “Il Ponte sullo Stretto non è una priorità in questo momento. In questa fase è necessario dare una risposta alla mobilità delle persone, rafforzando la viabilità stradale e ferroviaria, e allo sviluppo industriale”.

Infine, sulla questione si è espresso anche Fiorello, il quale ha lanciato una promessa nel corso dell’ultima puntata del suo programma Viva Rai2. Il noto comico siciliano ha dichiarato che se il Ponte sullo Stretto dovesse essere davvero pronto e percorribile entro il 2032, lo percorrerà per intero nudo. “La mia è una promessa – ha concluso Fiorello – quindi caro Matteo, mantieni anche le tue”.