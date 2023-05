Lampedusa, boccata d’ossigeno per l’hotspot: gli ospiti sono 184

L'hotspot di Lampedusa, la struttura di prima accoglienza per i migranti, torna a respirare grazie ai numerosi trasferimenti verso altre destinazioni, avvenuti nei giorni scorsi.

L’ hotspot di Lampedusa è in una fase di tregua dopo il boom di migranti dell’ultimo periodo che lo ha portato al collasso. Boccata d’ossigeno dovuta ai trasferimenti dei migranti degli ultimi giorni, compresi i minori non accompagnati, per mezzo di traghetti, aerei e navi militari, disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale.

La struttura di prima accoglienza è arrivata anche ad ospitare 3.300 persone e ora è quasi del tutto vuota con 184 migranti presenti e circa 380 posti liberi.