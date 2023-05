Sicilia pronta alla “Notte Europea dei Musei 2023”: data e orari

Anche in Sicilia è tutto pronto per la "Notte Europea dei Musei" del 2023. Ecco la data e il prezzo dei biglietti agevolato per accedere ai siti aderenti all'iniziativa.

È alle porte l’edizione 2023 della “Notte Europea dei Musei 2023”, e anche la Sicilia è pronta ad aderire, come il resto d’Italia e d’Europa. L’iniziativa prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di 1 euro nella serata di sabato 13 maggio, dalle prime ore del tramonto fino all’una di notte circa.

Battezzata naturalmente “Primavera dei musei”, la manifestazione è stata aperta nel 2001 a tutti i musei dei 39 Paesi firmatari della Convenzione culturale del Consiglio d’Europa ed è stata quindi posta sotto il patrocinio del suo Segretario Generale.

Da “Primavera dei musei”, l’evento si è trasformato in “Notte dei Musei”, partendo dalla Francia nel 2005 per poi estendersi anche in altri paesi. L’iniziativa ha come scopo principale quello di attirare un pubblico più giovane, nonché il più nottambulo, con un clima festoso e conviviale, e di creare una vera mobilitazione dei musei e del pubblico europeo, che contribuisca alla costruzione di un’Europa della cultura.