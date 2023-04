Sicilia, quasi 2 miliardi del Pnrr per le ferrovie: interessata la Palermo-Catania

Per la Sicilia sono previsti complessivamente 7,1 miliardi del Pnrr: parte di questi saranno impiegati per il fronte ferroviario.

La sfida più impegnativa in Sicilia per la spesa dei fondi del Pnrr riguarda il fronte ferroviario: in particolare, si tratta di cinque lotti lungo la tratta Palermo-Catania, per un totale di 1 miliardo e 440 mila euro, che rappresenta solo parte di un investimento complessivo pari a 8 miliardi di euro (6 miliardi e mezzo coperti da altre fonti di finanziamento). Tre di questi lotti sono già in fase di esecuzione; per gli altri due, invece, la gara dovrebbe essere pubblicata il mese prossimo.

In fase di gara è inoltre l’interramento della linea della metropolitana di Catania Bicocca-Fontanarossa (95 milioni).

Gli altri progetti

Nel complesso, per la Sicilia sono previsti 7,1 miliardi del Pnrr. A parte i progetti ferroviari, i comuni ne hanno presentati altri 10 mila, di cui 44 sono le opere di edilizia scolastica, selezionate per oltre 91 milioni di euro. Questi lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023, avviati entro il 30 novembre e si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2025. Il collaudo finale è previsto entro il 31 marzo 2026.

Inoltre, a disposizione ci sono 360 milioni per la riduzione delle perdite nelle reti idriche nel Mezzogiorno: entro quest’anno è necessario aggiudicare tutti gli appalti pubblici.