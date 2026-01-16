ISEE precompilati consultabili direttamente dalle amministrazioni pubbliche, carte d’identità elettroniche con validità fino a 50 anni e nuovi strumenti digitali per il voto. È questo il pacchetto di misure contenuto nel nuovo decreto collegato al Pnrr, pensato per ridurre la burocrazia e superare molte delle inefficienze che gravano su famiglie e uffici pubblici. Le ricadute pratiche, secondo le anticipazioni, saranno immediate e molto concrete.

ISEE precompilato: l’acquisizione d’ufficio diventa la regola

Il fulcro della riforma sul piano sociale è l’estensione dell’ISEE precompilato e, soprattutto, l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio l’indicatore economico dei cittadini. Scuole, università, Comuni ed enti che erogano prestazioni sociali agevolate non chiederanno più alle famiglie di allegare l’attestazione ISEE: i dati verranno recuperati direttamente dalle banche dati INPS, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

La norma, stando alle bozze circolate, non prevede una vera fase transitoria: l’acquisizione d’ufficio dovrebbe scattare dalla data di entrata in vigore del decreto, fatti salvi i tempi tecnici di adeguamento degli enti. Un cambio di paradigma che sposta l’onere burocratico dagli utenti agli uffici e punta a rendere più tracciabili e controllabili gli accessi ai benefici.

Cosa cambia per le famiglie

Per i cittadini significa meno adempimenti: non sarà più necessario caricare o presentare l’attestazione ISEE a ogni domanda. L’ente erogatore verificherà direttamente il valore disponibile in banca dati.

Resta però l’obbligo annuale di presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere o aggiornare l’ISEE: la semplificazione riguarda l’eliminazione del “pezzo di carta” da esibire ripetutamente.

La DSU precompilata, già oggi, include gran parte delle informazioni note alla Pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS) e con gli ultimi aggiornamenti tecnici è diventata più veloce e adatta all’uso interoperabile. Inoltre:

dal 2025 sono esclusi fino a 50.000 euro per nucleo di titoli di Stato, libretti e buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini ISEE;

sono esclusi fino a per nucleo di titoli di Stato, libretti e buoni fruttiferi postali dal patrimonio mobiliare ai fini ISEE; dal 2026 è entrato in vigore un ISEE più favorevole per alcune prestazioni (Adi, Sfl, Assegno unico, bonus nido e nuovi nati), con franchigie più alte sulla casa e maggiorazioni per famiglie con figli.

Cosa cambia per gli enti

Gli enti pubblici accederanno ai dati ISEE tramite la PDND, utilizzando servizi API con autenticazione forte (SPID livello 2 o CIE 3.0). Per i Comuni sono previsti servizi dedicati alla consultazione degli ISEE dei residenti, riducendo tempi di verifica e circolazione di documenti non aggiornati.

La centralizzazione dei dati rafforza anche i controlli a campione e crea un vero audit trail digitale, indicato dal decreto come strumento chiave di contrasto agli abusi

Una precisazione importante: la DSU continua a essere necessaria per generare o aggiornare l’ISEE. La novità è che le amministrazioni non ne chiederanno più la presentazione, ma consulteranno direttamente l’ultima attestazione disponibile

Carta d’identità elettronica: 50 anni di validità per gli over 70

Tra le misure più “popolari” spicca la CIE con validità di 50 anni per gli over 70, di fatto un documento valido per tutta la vita della maggior parte degli interessati e utilizzabile anche per l’espatrio.

Chi possiede già una CIE rilasciata prima dell’entrata in vigore della norma potrà continuare a usarla oltre i dieci anni come documento di riconoscimento nazionale, ma non per l’espatrio, salvo rinnovo anticipato. Dettagli e tempistiche definitive saranno chiariti con la pubblicazione ufficiale del testo.

Il percorso è già definito a livello europeo: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea italiana non sarà più valida per l’espatrio perché priva della MRZ richiesta dal regolamento UE 2019/1157. Resterà sempre possibile viaggiare con il passaporto

Il decreto apre anche alla tessera elettorale digitale, basata sui dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Le modalità tecniche saranno definite con successivi decreti del Ministero dell’Interno, coinvolgendo Garante Privacy e Conferenza Stato-Città.

