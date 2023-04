Migranti, donate 1000 coperte ai bambini dell’hotspot di Lampedusa

Con i continui sbarchi e le difficoltà vissute dai centri di accoglienza, in particolare per quanto riguarda l’hotspot di Lampedusa è gara di solidarietà. Su iniziativa di una donna lombarda, Ornella Pasquinelli, sono state realizzate a mano mille coperte per donarle ai bambini ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Si tratta del progetto “Trama, Tessuti d’Amore”, la cui proposta è stata accolta dalla cooperativa sociale Badia Grande che gestisce la struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola.

Come anticipato, su iniziativa di Pasquinelli, che ha riunito diverse persone accomunate dalla passione per il cucito, il lavoro ai ferri, all’uncinetto e il ricamo, è stato possibile realizzare le coperte da donare. In particolare, 40 coperte sono arrivate grazie all’impegno di un agente della polizia che ha fatto da tramite tra la cooperativa e il progetto. Tuttavia, dallo scorso febbraio in poi, la solidarietà non si è più fermata arrivando a coinvolgere sempre più persone, da nord a sud dello Stivale.

“Siamo commossi da tutta questa solidarietà – ha dichiarato in merito Francesca Trombino, direttrice dell’hotspot di Lampedusa –. Sono tante ormai le donne di tutta Italia che dimostrano la loro vicinanza e trasmettono il loro calore donando copertine, poncho e peluche per i piccoli migranti che approdano a Lampedusa. Mai come in questo momento di grande esodo, dove assistiamo quotidianamente all’arrivo di decine di neonati assieme alle loro mamme ma spesso anche di bambini senza né genitori né parenti, è importante dimostrare loro il calore dell’abbraccio che una semplice coperta colorata, realizzata con un gesto d’amore, può trasmettere. La cooperativa Badia Grande ringrazia Ornella Pasquinelli e tutte le donne che continuano a manifestare il loro affetto nei confronti dei piccoli di Lampedusa”.