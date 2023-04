Meteo Sicilia 25 aprile, temperature sopra la media: le previsioni

Meteo Sicilia 25 aprile: festa della Liberazione alle porte, e saranno in molti ad organizzare gite fuori porta o scampagnate all'aperto. Ecco le previsioni del tempo.

Meteo Sicilia 25 aprile: dopo Pasquetta, alle porte un’altra festività che si presta a gite fuori porta o scampagnate, la Festa della Liberazione. Il lunedì di Pasqua ha visto un tempo instabile, con qualche pioggia e temperature ancora vicine a quelle invernali. Discorso diverso per la giornata di domani che vede, invece, temperature alte, anche leggermente sopra la media primaverile, in tutta l’Isola.

Le previsioni di oggi 24 aprile

In questo lunedì 24 aprile, che si presta perfettamente ad un ponte, vista la domenica precedente e il giorno festivo di domani, il meteo si conferma secondo la tendenza degli ultimi giorni, con temperature primaverili e cielo sereno in tutta l’Isola. Tutte le temperature massime saranno, infatti, oltre i 20 gradi. La città più calda della Sicilia è Siracusa, con una temperatura massima di 27 gradi, ma con uno sbalzo significativo in quanto la minima scenderà a 10 gradi. La provincia di Catania è, invece, la seconda più calda dell’Isola, con una temperatura massima di 25 gradi mentre la minima scenderà sensibilmente a 11. Sbalzo che riguarderà un po’ tutta l’Isola, con le minime che scenderanno di vari gradi, specie nelle ore serali.

Le province più fredde saranno quelle di Enna e Ragusa, con la massima che toccherà i 20 gradi mentre le minime saranno rispettivamente di 6 e 9 gradi.

Meteo Sicilia 25 aprile: le previsioni

Come già anticipato, la giornata di domani vede temperature che andranno sopra la media primaverile, avvicinandosi anche ai 30 gradi, nel caso della provincia di Siracusa, con la massima di 28 gradi. Il resto dell’Isola, invece, si manterrà più cauto con temperature massime comprese tra 22 e 24 gradi, come nel caso di Agrigento. Uniche eccezioni le province di Enna e Trapani, con le massime di 19 e 20 gradi e le minime di a 7 e 10.

Giornata con temperature gradevoli che, tuttavia, prevede qualche nuvola, ma nulla di preoccupante. Non sono, infatti, previste precipitazioni in tutte le province dell’Isola. I venti saranno moderati ovunque.

Meteo Sicilia 25 aprile: le previsioni per Catania

A Catania, il meteo del 25 aprile è in linea con quello del resto dell’Isola. La temperatura massima sarà la seconda più alta della Sicilia, con 26 gradi, mentre la minima scenderà a 14. Anche nella provincia etnea, cielo poco nuvoloso che non dovrebbe destare preoccupazioni. I venti saranno moderati per tutto l’arco della giornata.