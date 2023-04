Concorso INPS in scadenza: ultimi giorni per presentare domanda

Concorso INPS in scadenza finalizzato all'assunzione di 483 nuove unità: ecco cosa sapere sul bando e quando presentare la domanda.

Concorso INPS in scadenza: è stato pubblicato un bando finalizzato alla ricerca di 483 operatori sociali a cui affidare degli incarichi individuali, con un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero professionali e per l’espletamento di adempimenti sanitari di competenza istituzionale.

La selezione avverrà tramite bando attraverso la formazione di graduatorie regionali e il termine ultimo per presentare le domande è il 21 aprile: ecco quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

Concorso Inps in scadenza: i requisiti richiesti

Possono presentare la loro candidatura tutti coloro i quali siano iscritti ai seguenti albi professionali:

Albo professionale degli Assistenti Sociali;

Albo professionale degli Psicologi;

Altri Albi professionali di interesse istituzionale escluso l’Albo dei medici Chirurghi.

Non sono compatibili per l’assunzione dell’incarico, i professionisti che si trovino in queste situazioni:

esercitino un incarico analogo a quello oggetto della selezione presso Commissioni mediche, indipendentemente dall’ambito territoriale;

effettuino consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all’atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell’interesse di privati, attinenti all’attività dell’INPS ovvero consulenze tecniche d’ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l’INPS figuri quale parte in causa

svolgano incarichi politici o amministrativi presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare, ovvero abbiano candidature in corso ai predetti incarichi; in quest’ultimo caso, la sottoscrizione del contratto sarà differita fino al momento in cui l’interessato rinunci o non risulti eletto o incaricato

svolgano e abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con CAF e Patronati negli ultimi 3 anni

abbiano un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi ente pubblico o privato

siano titolari o abbiano compartecipazioni a quote di imprese, qualora si possa configurare un conflitto di interesse con l’INPS

siano stati destinatari di condanne penali, con provvedimento passato in giudicato, per i reati per i quali è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro

abbiano avuto pregressi rapporti con l’Istituto conclusisi con note negative in relazione a comportamenti professionali inappropriati, che ne hanno impedito il rinnovo contrattuale.

Concorso Inps, come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso Inps in scadenza può essere inviata per via telematica fino al 21 aprile 2023, utilizzando il modulo presente nel bando, ma è necessario autenticarsi: