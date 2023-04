Concorsi Sicilia: ASP, CNR e Aziende Ospedaliere assumono

Concorsi Sicilia: previste assunzioni di personale in alcune Aziende Ospedaliere, Consiglio Nazionale delle Ricerche e ASP dell'Isola.

Concorsi Sicilia: tra le varie opportunità lavorative attive al momento nell’Isola, sono presenti diversi concorsi pubblici in vari ambiti. Infatti, sia Aziende Sanitarie Provinciali che CNR e Aziende Ospedaliere cercano personale in varie città della Sicilia. Ecco quali sono le offerte di lavoro per le quali è in arrivo la scadenza.

Concorsi Sicilia: Ospedale “Villa Sofia-Cervello” di Palermo

Tra le offerte di concorsi pubblici in scadenza risalta uno promosso dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo. In particolare, questo concorso che si svolgerà per titoli ed esami, mira alla copertura di tre posti di dirigente medico per le unità operative e discipline a tempo indeterminato e pieno.

Nello specifico, i tre posti sono suddivisi come segue:

2 posti per l’U.O.C. di ortopedia pediatrica (disciplina di ortopedia e traumatologia);

(disciplina di ortopedia e traumatologia); 1 posto di dirigente medico per l’U.O.C. di otorinolaringoiatria (disciplina di otorinolaringoiatria).

Si ricorda che per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 23 aprile 2023. Per ottenere maggiori dettagli riguardo il concorso, si consiglia di prendere visione del bando integrale disponibile sul sito internet dell’Azienda.

Offerte di lavoro Sicilia: CNR di Catania

Anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di Catania è alla ricerca di personale e ha indetto un concorso per titoli e colloquio. In particolare, il CNR di Catania è alla ricerca di tre posti di ricercatore di III livello a tempo determinato.

Il termine per presentare la propria candidatura è il 23 aprile 2023 entro le ore 18:00. Per ottenere maggiori informazioni riguardo questo concorso, si suggerisce di prendere visione del bando disponibile nell’area concorsi del sito CNR di Catania.

Lavoro Sicilia: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Infine, tra le offerte di concorsi disponibili è presente anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Anche in questo caso il concorso si svolgerà per titoli ed esami, e mira alla copertura di 15 posti da dirigente medico per varie discipline. In particolare, le posizioni aperte sono le seguenti:

1 posto disciplina: chirurgia vascolare;

5 posti disciplina: ortopedia;

8 posti disciplina: cardiologia;

1 posto disciplina: anatomia patologica.

La scadenza per presentare le candidature è prevista per l’11 maggio 2023. Per ottenere maggiori informazioni riguardo questo concorso si suggerisce di prendere visione del bando integrale disponibile sul sito internet dell’ASP.