Lavoro Catania: IKEA, McDonald’s e LIDL cercano personale

Lavoro Catania: IKEA, McDonald's e LIDL sono alla ricerca di unità per incrementare il loro personale dei punti vendita del Catanese.

Lavoro Catania: sono diverse le aziende che cercano unità per incrementare il loro personale nei punti vendita della provincia di Catania. Infatti, tra le varie offerte di lavoro attive attualmente a Catania e provincia sono presenti varie opportunità da IKEA, McDonald’s e LIDL.

Lavoro Catania: IKEA

Tra le offerte di lavoro Catania è disponibile un’opportunità lavorativa nella sede IKEA della città etnea. In particolare, IKEA Catania è alla ricerca di un’unità da assumere nel ruolo di Addetto/a Vendite al Circular Hub con un contratto part time a tempo determinato. I requisiti richiesti per la posizione sono i seguenti:

Esperienze nella GDO nell’ambito della gestione della clientela, di vendita o di customer care.

Grande passione per l’ Home Furnishing , uno spirito creativo per l’allestimento degli spazi di vendita e per i processi di recupero dei prodotti.

, uno spirito creativo per l’allestimento degli spazi di vendita e per i processi di recupero dei prodotti. Essere disponibile a supportare anche le attività operative di reparto (movimentazione articoli su carrelli per allestimento, prezzatura, gestione macchinario di repackaging e così via).

Essere una persona solare, estroversa , che ama il contatto con i clienti e si relaziona con loro senza difficoltà, in modo cortese e amichevole.

, che ama il contatto con i clienti e si relaziona con loro senza difficoltà, in modo cortese e amichevole. Conoscenza degli strumenti del pacchetto Office, in particolare Excel (requisito preferenziale).

Per poter fare domanda si consiglia di prendere visione del sito ufficiale IKEA, alla sezione “Lavora con noi”.

Offerte di lavoro Catania: McDonald’s

Anche McDonald’s è alla ricerca di una unità che possa assumere il ruolo di Addetto Ristorazione-Crew per il punto vendita di Giarre (CT). In particolare, l’attività riguarda sia la sala ristorante che la cucina e i requisiti sono i seguenti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

​Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per poter presentare la propria candidatura per questa offerta di lavoro Catania si suggerisce di accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale McDonald’s.

Subito Lavoro Catania: LIDL

Infine, anche LIDL ha aperto delle posizioni lavoro Catania e provincia per il punto vendita di Misterbianco. In particolare, la nota azienda della GDO è alla ricerca di due unità che possano ricoprire i seguenti ruoli:

Facility Specialist Sicilia;

Graduate Program Generazione Talenti Logistica.

In entrambi i casi si tratta di impeghi full time, ma per visualizzare i requisiti specifici per ogni posizione e per poter presentare la propria candidatura, si suggerisce di visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale LIDL.