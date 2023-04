Lavoro Sicilia: Penny Market, Primark e McDonald’s assumono

Lavoro Sicilia: posizioni aperte per diverse aziende come Penny Market, Primark e McDonald's. Ecco le informazioni per potersi candidare.

Lavoro Sicilia: diverse aziende in diversi settori che vanno dalla grande distribuzione al commercio al dettaglio fino ad arrivare alla ristorazione, sono in cerca di personale da collocare nei punti vendita situati nell’Isola. Ecco le offerte di lavoro più interessanti per Penny Market, Primark e McDonald’s, con tutte le informazioni necessarie per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicila: Penny Market

Penny Market, una delle aziende leader della grande distribuzione, dà la possibilità di fare uno Stage Adetto Vendita ed è alla ricerca di un Addetto alla Vendita e al Banco Gastronomia.

La risorsa per lo Stage Addetto Vendita verrà collocata al punto vendita situato in via Michelangelo a Palermo. Affiancando il personale più esperto, imparerà a relazionarsi con i clienti e approfondire attività e responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Tra i requisiti richiesti, passione, determinazione e voglia di crescere.

L’ Addetto alla Vendita e al Banco Gastronomia verrà collocato presso il punto vendita di Agrigento e dovrà svolgere le seguenti mansioni:

Procedure di sanificazione di reparto e attrezzature di lavoro;

Controllo delle anomalie qualitative e quantitative;

Allestimento del banco in area vendita secondo le indicazioni aziendali;

Servizio al banco e supporto alla clientela;

Tra i requisiti richiesti, ttime capacità organizzative, proattività, voglia di fare e spirito di squadra.

Per potersi candidare, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su candidati e cercare la posizione di proprio interesse.

Lavoro Sicilia: Primark

La nota azienda specializzata nell’abbigliamento è alla ricerca di un Addetto/a alle vendite da collocare presso il punto vendita di Misterbiano (CT), al centro commerciale “Centro Sicilia”.

La risorsa dovrà svolgere le seguenti attività:

Garantire l’ordine e il continuo riassortimento del tuo reparto;

Accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno;

Eseguire operazioni di cassa;

Rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Collaborare con tutti i colleghi, dimostrando orientamento all’apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati.

I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Per potersi candidare bisognerà accedere al sito web di Primark e andare alla sezione “Lavora in Primark”.

Subito Lavoro Sicilia: McDonald’s

La nota catena di fast food è alla ricerca di un Addetto alla Ristorazione per il ristorante di Caltanissetta. La risorsa dovrà svolgere mansioni in cucina e in sala:

In cucina, prepara i prodotti, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti;

In sala, si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole.

I requisiti richiesti comprendono ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra e flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per poter inoltrare la propria candidatura, bisognerà accedere al sito di McDonald’s alla sezione “lavora con noi” e visualizzare le offerte.