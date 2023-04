Lavoro Catania, Lidl, Ikea e JD assumono: i requisiti

Lavoro Catania: aziende come Lidl, Ikea e JD cercano personale da impiegare nei punti vendita della città. Perché non dare un'occhiata alle offerte?

Lavoro Catania: note aziende come Lidl, Ikea e JD sono alla ricerca di personale da impiegare nei punti vendita presenti sul territorio etneo. Ecco di seguito le offerte più interessanti, con tutti i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Catania: Lidl assume

Tra le offerte di lavoro Catania e provincia, non mancano quelle della Lidl, azienda della grande distribuzione attiva in tutta Italia. In particolare, nel territorio etneo si cerca personale per ricoprire di Collaboratore Tecnico area Manutenzioni.

Questa figura professionale è di supporto nella gestione del patrimonio immobiliare della zona di competenza: riceve e gestisce le richieste provenienti dai punti vendita relative a manutenzioni, servizi di pulizia e sicurezza; inoltre, supervisiona le attività amministrative. La risorsa lavorerà nel punto vendita presente a Misterbianco (CT).

I requisiti

I requisiti necessari per poter mandare la propria candidatura sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale);

(Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale); Preferenziale precedente esperienza di 1-2 anni in ambito tecnico – gestionale;

in ambito tecnico – gestionale; Elevata propensione al problem solving;

Ottime capacità organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni.

Lavoro Catania: l’offerta Ikea

Anche Ikea cerca personale. In particolare, l’azienda offre uno Stage area commerciale (angolo occasioni). Si tratta di un tirocinio dalla durata di 6 mesi, full time, nella sede di Catania. Sono previsti rimborso spese mensile e mensa interna gratuita.

I requisiti

Per poter fare domanda e partecipare al tirocinio, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, come:

Avere passione per l’home furnishing;

Fare attenzione per i costi e ami dare nuova vita ai prodotti ;

; Avere ottime capacità di lavorare in gruppo e di coinvolgere gli interlocutori, trasferendo passione ed entusiasmo verso le nuove sfide;

Saper stabilire le priorità del lavoro;

Avere capacità di coordinare il business attraverso un’efficace organizzazione del lavoro;

Avere buona conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici.

Lavoro Catania: JD cerca personale

JD Sports Fashion, fondata nel 1981 con un unico negozio nel nord-ovest dell’Inghilterra, è ora uno dei principali retailer multi-canale della moda sportiva in UK ed Europa. Adesso, l’azienda cerca personale da impiegare nei punti vendita presenti a Catania.

I requisiti

Tra i requisiti fondamentali per poter candidarsi a questa offerta lavorativa ci sono: