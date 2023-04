Concorso Ferrovia Circumetnea, si assumono anche diplomati: i requisiti

Indetto un concorso per Operatori di stazione presso la Ferrovia Circumetnea di Catania, finalizzato alla copertura di 10 posti di lavoro: di seguito i dettagli.

Concorsi Ferrovia Circumetnea: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso per Operatori di stazione presso la Ferrovia Circumetnea di Catania, finalizzato alla copertura di 10 posti di lavoro, mediante contratto a tempo indeterminato – unità organizzativa tecnica “Stazioni”, parametro 139, area professionale 3ª, area operativa esercizio, C.C.N.L. autoferrotranvieri.

Gli interessati potranno mandare la propria domanda di ammissione fino al 2 maggio 2023: di seguito tutti i dettagli sul concorso.

I requisiti

Il concorso per operatori di stazioni presso la Ferrovia Circumetnea è indirizzato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ Unione Europea o altra categoria indicata nel bando;

o altra categoria indicata nel bando; non aver riportato condanne penali o provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;

godimento diritti civili;

essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile);

avere idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; essere in possesso di un Diploma di maturità rilasciato da un Istituto Statale o riconosciuto dallo Stato;

rilasciato da un Istituto Statale o riconosciuto dallo Stato; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; essere in possesso delle credenziali SPID.

La selezione

Nel caso in cui il numero di domande pervenuto fosse superiore a 100, si procederà ad una prova preselettiva. Importante è specificare che sul concorso opera la riserva di n. 5 posti a favore del personale interno.

I candidati saranno selezionati mediante valutazione dei titoli. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del bando.

Come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso per operatori di stazione presso la Ferrovia Circumetnea deve essere presentata tramite procedura telematica, entro il 2 Maggio 2023. Per accedere alla piattaforma, è necessario autenticarsi mediante SPID: è pertanto necessario esserne in possesso di uno.

Alla domanda è necessario allegare inoltre la dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli posseduti.