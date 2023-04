Catania, lavori a rilento al Parcheggio Sanzio: la denuncia di Adiconsum

Catania: i lavori del Parcheggio di piazzale Sanzio, iniziati nel maggio 2022, proseguono a rilento, anche a causa dell'esiguo numero di operai.

Sono stati avviati nel maggio 2022 i lavori per la riqualificazione del parcheggio di piazzale Sanzio. Ma tutto procede a rilento, causando diversi disagi alla zona e alla viabilità. A tal proposito il presidente di Adiconsum, Francesco Laudani, si è fatto sentire denunciando lo stato di sofferenza della zona. “Un numero assai esiguo di operai al giorno in tutto il cantiere: a quasi un anno dall’avvio, i lavori del parcheggio Sanzio segnano il passo — ha affermato Laudani —. E a soffrirne non è solo la viabilità per il quartiere, ma tutto ciò che ruota attorno alla zona e agli utenti di scuole, uffici, esercizi commerciali. È necessario accelerare i lavori e, soprattutto, che la prossima amministrazione comunale pensi a un nuovo piano viario cittadino accompagnato da un nuovo piano parcheggi”.

E nelle ore di punta viene messo alla luce quanto affermato dal presidente di Adiconsum, in quello che è un punto che vede un grande flusso veicolare. “La zona in cui insiste il cantiere è uno degli snodi nevralgici della mobilità non solo cittadina — spiega Laudani a riguardo —, con autobus urbani ed extraurbani, flussi veicolari da o per il viale Mediterraneo e la circonvallazione. Riceviamo continuamente dai nostri associati e da tanti cittadini lamentele, perché la realizzazione del cantiere, con le sue delimitazioni e restrizioni, riduce ulteriormente da tempo la disponibilità di stalli per la sosta degli automezzi, già penalizzata per una indiscriminata estensione delle strisce blu a pagamento”.

L’appello di Adiconsum è, dunque, quello di accelerare i lavori per porre fine alle numerose difficoltà che devono incontrare i cittadini.