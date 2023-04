Sicilia, 45enne cade dal balcone e muore: aperta inchiesta

Una donna di 45enne è morta cadendo dal proprio balcone in Sicilia: la Procura ha aperto un'inchiesta sul caso per capire la dinamica degli eventi.

È successo a Siracusa, dove la Procura ha aperto un’inchiesta sul caso. Una donna siracusana di 45 anni è deceduta in seguito ad una caduta dal balcone della sua abitazione e la Procura sta indagando per comprendere la dinamica degli eventi.

In particolare, si vuole accertare la causa della caduta e, conseguentemente della morte della 45enne, la quale risiedeva in viale Scala Greca, nella zona nord della città di Siracusa. Secondo quanto riportato, la donna era disoccupata e soffriva di crolli nervosi, quindi si indaga per comprendere se si è trattato di un incidente o di un suicidio.