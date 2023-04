Sicilia, prevista estate 2023 ricca di concerti: tutte le date a partire da aprile

Sono uscite le date dei nuovi concerti che si terranno in Sicilia da aprile a ad agosto: di seguito i dettagli

Per gli appassionati di musica, sta finalmente arrivando la stagione degli eventi musicali grazie ai quali potranno assistere ai concerti dei loro cantanti preferiti. Sono già rese note anche diverse date estive durante le quali diversi artisti faranno la loro tappa in Sicilia, per la gioia dei loro fan. Ecco di seguito tutte le date dei concerti fino ad ora pubblicati.

Concerti aprile in Sicilia

Francesca Michielin : il 13 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo;

: il 13 aprile al Teatro Al Massimo di Palermo; Fabrizio Moro : il 28 aprile in piazza Cattedrale a Piazza Armerina (Enna);

: il 28 aprile in piazza Cattedrale a Piazza Armerina (Enna); Fabrizio Moro : il 29 aprile al Teatro Golden di Palermo;

: il 29 aprile al Teatro Golden di Palermo; Le Vibrazioni: il 29 aprile in piazza Falcone e Borsellino a Piazza Armerina (Enna).

Concerti maggio in Sicilia

Giorgia : il 5 maggio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina;

: il 5 maggio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina; Max Pezzali: il 5 e il 6 maggio al PalaCatania di Catania ;

; Massimo Ranieri: il 25 maggio al Teatro Greco di Siracusa.

Concerti giugno in Sicilia

Modà : il 2 giugno al Teatro Antico di Taormina (Messina);

Modà : il 6 giugno al Teatro Valle dei Templi di Agrigento;

: il 6 giugno al Teatro Valle dei Templi di Agrigento; Vasco Rossi: il 22 e il 23 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Concerti luglio in Sicilia

Tiziano Ferro : il 4 luglio allo stadio San Filippo di Messina;

: il 4 luglio allo stadio San Filippo di Messina; Biagio Antonacci : il 10 luglio al Teatro Greco di Siracusa;

: il 10 luglio al Teatro Greco di Siracusa; Lazza : il 12 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo;

: il 12 luglio al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo; Lazza: il 14 luglio alla Villa Bellini di Catania ;

; Carmen Consoli : il 15 luglio al Teatro Greco di Siracusa;

: il 15 luglio al Teatro Greco di Siracusa; Giorgia : il 16 luglio al Teatro Greco di Siracusa;

: il 16 luglio al Teatro Greco di Siracusa; Negramaro : il 19, il 21 e il 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa;

: il 19, il 21 e il 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa; Geolier : il 20 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo;

: il 20 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo; Geolier: il 21 giugno alla Villa Bellini di Catania ;

; Ernia : il 22 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

: il 22 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo Ernia: il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania ;

; Zucchero : il 28, il 29 e il 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa;

: il 28, il 29 e il 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa; Salmo : il 28 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo;

: il 28 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo; Alice : il 28 luglio al Teatro Antico di Segesta (Trapani);

: il 28 luglio al Teatro Antico di Segesta (Trapani); Salmo: il 29 luglio alla Villa Bellini di Catania ;

; Guè Pequeno : il 30 luglio allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo;

: il 30 luglio allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo; Pinguini Tattici Nucleari: il 30 luglio allo stadio San Filippo di Messina.

Concerti agosto in Sicilia