Eros Ramazzotti in concerto: tre date in un teatro siciliano

Eros Ramazzotti torna a cantare in Sicilia: il cantautore romano sarà sul palco di un teatro siciliano per tre date del suo tour.

Eros Ramazzotti torna a cantare in Sicilia e per il suo ritorno nell’Isola ha scelto uno dei palcoscenici più belli: il Teatro Antico di Taormina. Infatti, il cantautore romano sarà in Sicilia nel corso dell’estate e per tre sere canterà per il pubblico che assisterà al suo spettacolo a Taormina.

Nello specifico, le date dei concerti di Eros Ramazzotti in Sicilia saranno quelle di giovedì 3 agosto, di sabato 5 e domenica 6 agosto 2023. I concerti, come anticipato, si svolgeranno tutti nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina e avranno inizio alle ore 21:00 per tutte e tre le date.

I biglietti degli eventi siciliani del tour di Ramazzotti sono già stati messi in vendita online e nei botteghini autorizzati e stanno andando a ruba, lasciando ipotizzare un prossimo sold out del noto cantante romano in Sicilia.