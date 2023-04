Rocco Hunt, concerti 2023 anche in Sicilia: le date

Tra i concerti previsti per quest'estate in Sicilia anche quello di Rocco Hunt: tre le date annunciate.

Numerosi artisti continuano a scegliere la Sicilia come location per i propri concerti. Tra questi anche Rocco Hunt, che quest’estate si esibirà a Catania, e non solo.

Il Summer Tour 2023 di questo giovane artista prenderà avvio ufficialmente a luglio ma occorrerà attendere agosto per le tappe “siciliane”. Di fatto è fissato per il prossimo 17 agosto il concerto presso la Villa Bellini di Catania mentre il giorno seguente (venerdì 18 agosto) Rocco Hunt si esibirà a Palermo, più in particolare ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Ma non è finita qui. Prima di lasciare l’Isola per dedicarsi alle ultime tappe del tour estivo, il prossimo 19 agosto il noto cantante terrà un ultimo concerto a Noto (in provincia di Siracusa): la suggestiva ed emblematica scalinata farà da cornice all’evento.

Si precisa che è già possibile acquistare i biglietti.