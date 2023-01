Sfera Ebbasta raddoppia a Catania: annunciata nuova data nella città etnea

Sfera Ebbasta raddoppia il suo passaggio a Catania annunciando un'altra data per l'estate 2023: ecco il giorno e le informazioni per acquistare i biglietti.

Sfera Ebbasta, noto rapper italiano amatissimo dal pubblico, sopratutto tra le generazioni più giovani, ha annunciato una nuova data nella città di Catania. Infatti, già di recente il cantante aveva reso note le tappe del suo tour per il 2023 e, per quanto riguarda la Sicilia, era prevista un’unica tappa a Catania.

Tuttavia, adesso è stata aggiunta una nuova data per la città etnea, che vedrà il cantante di Cinisello Balsamo esibirsi per ben due volte alla Villa Bellini. Infatti, la tappa iniziale per Catania prevista per il 5 agosto 2023 è già sold out, e per questa ragione si è deciso di raddoppiare. La seconda data annuciata da Sfera Ebbasta per la città di Catania è quella del 6 agosto 2023, alle 0re 21.30 e i biglietti possono già essere acquistati online su Ticketone.