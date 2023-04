Ritrovate due pistole cariche ai piedi dell’Etna: arrestato venticinquenne

Sono state ritrovate due pistole cariche insieme a sostanze stupefacenti nei territori dell'Etna. Arrestato un ragazzo di venticinque anni.

Sono state ritrovate due pistole cariche e funzionanti insieme a 43 grammi di hashish e 5 di marijuana in abitazioni e terreni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, appartenenti ad un ragazzo venticinquenne.

Il materiale è stato ritrovato dai carabinieri, in particolare l’operazione è stata portata al termine da i militari della locale compagnia supportati da quelli dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dal nucleo Cinofili del comando provinciale. Il venticinquenne si trova adesso in stato di arresto per per detenzione illegale di arma comune da sparo e di arma clandestina e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Non è il primo arresto per sequestro di armi dall’inizio dell’anno, bensì il terzo. Infatti il 7 gennaio sono stati arrestati i fratelli Giuseppe e Daniele Del Popolo Marchitto, con l’accusa di possesso illegale di arma e il 25 gennaio è stato denunciato Turi Sangani, dopo il ritrovamento nella sciara di Randazzo di due fucili.