Sicilia, donna 80enne cade nel camino acceso: inutili i soccorsi

Non ce l’ha fatta Rosina Danzè, signora di 80 anni, che dopo essere caduta nel camino acceso della sua abitazione in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo (Me) è rimasta ustionata in tutto il corpo.

Probabilmente la donna si trovava davanti al camino per scaldarsi quando, forse colta da un malore improvviso, è caduta sul fuoco rimanendo completamente ustionata. Il marito, che era a fare la legna, quando è arrivato e si è accorto dell’incidente avvenuto non è riuscito a salvarla: era infatti ormai troppo tardi per poterle prestare soccorso.