Catania, poliziotti fuori servizio arrestano pusher in un bar: spacciava eroina

Un pusher è stato arrestato a Catania da due poliziotti liberi dal servizio: gli agenti l'hanno colto mentre stava spacciando eroina in un bar.

Nel corso della giornata di ieri, un uomo di 39 anni è stato arrestato a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’arresto del pusher è stato effettuato all’interno di un bar di San Giovanni Galermo da due poliziotti del Commissariato di Adrano che in quel momento non si trovavano in servizio. I due agenti hanno notato la presenza all’interno dell’esercizio commerciale di un assuntore di sostanze stupefacenti adranita a loro noto. Avendo intuito che l’uomo fosse a Catania per acquistare della droga, gli agenti hanno deciso di seguire le sue mosse e, poco dopo, hanno notato che il soggetto si è avvicinato al conducente di un’automobile con il quale ha scambiato alcuni involucri.

A quel punto, i poliziotti sono intervenuti per fermare entrambi i soggetti, e hanno verificato che il pusher aveva consegnato dell’eroina all’acquirente, ottenendo da quest’ultimo del denaro in cambio. In seguito, gli agenti hanno perquisito l’uomo e la sua abitazione dove sono stati rinvenuti dei bilancini di precisione, del cellophane e delle forbice presumibilmente usate per il confezionamento e altre cinque dosi di eroina del peso lordo complessivo di 4,80 grammi, nascoste nel garage. Si è quindi proceduto al sequestro di quanto rinvenuto e all’arresto del pusher 39enne, il quale è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.