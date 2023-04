Sicilia, in aeroporto con 2kg di hashish in valigia: condannati ai domiciliari

È stato il comportamento di due individui ad insospettire i finanzieri del Comando Provinciale Trapani della tenenza di Pantelleria, in servizio agli arrivi dello scalo aeroportuale isolano.

I finanzieri del Comando Provinciale Trapani della tenenza di Pantelleria, in servizio di vigilanza doganale agli arrivi dello scalo aeroportuale isolano, sono rimasti insospettiti dall’atteggiamento di due individui.

Questi, provenienti da un volo partito da Palermo, si sono mostrati irritati dalla presenza dei finanzieri: ecco perché i militari hanno deciso di eseguire un controllo al bagaglio appena ritirato da uno dei due.

Grazie all’ispezione, si è scoperto un rilevante quantitativo di hashish, pari a circa 2 kg. La sostanza era pronta per essere suddivisa e confezionata in dosi da immettere nel circuito illegale, e si trovava ben nascosta in un doppio fondo ricavato all’interno del bagaglio.

Per questo, è scattato immediatamente l’arresto per il detentore ed il sequestro della droga trasportata, nonché la denuncia per il secondo soggetto. I due sono originari di Pantelleria.

Il giudice, però, ha disposto la custodia cautelare anche per la seconda persona, condannandoli entrambi ai domiciliari. Le indagini dei finanzieri sono tutt’ora in corso di esecuzione, con lo scopo di accertare la provenienza dello stupefacente, nonché il coinvolgimento eventuale di altre persone.