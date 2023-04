Sicilia, ordini su Whatsapp e consegne a domicilio di droga: 11 persone coinvolte

L'attività di spaccio di stupefacenti si svolgeva nel Messinese: di seguito i dettagli.

Un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Patti, è stata eseguita dai carabinieri su richiesta della locale Procura, nei confronti di 11 persone. Di queste, 8 agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività si svolgeva presso due “piazze di spaccio” nell’area di Gliaca di Piraino, nel Messinese.

Durante le indagini, si è scoperto che gli spacciatori, per comunicare tra loro, utilizzavano applicazioni di messaggistica istantanea, quali WhatsApp e Telegram: ad ogni specifico linguaggio telefonico, corrispondeva un incontro in una delle due piazze.

I componenti del gruppo fornivano agli acquirenti anche suggerimenti e consigli sui comportamenti da tenere in caso di controlli: prima di un’eventuale perquisizione si doveva nascondere o buttare lo stupefacente appena acquistato, in quanto gli spacciatori avrebbero risolto la situazione tramite un’equivalente fornitura a titolo gratuito, previa esibizione di copia del verbale della perquisizione.

Tra i servizi erogati, anche le consegne a domicilio: una vera attività da “riders”, funzionante come quella svolta da chi fa le consegne di cibo. Le ordinazioni provenivano dalla cerchia di amici e conoscenti: ci si recava, poi, presso il fornitore di turno per provvedere, in tempi rapidi, alla consegna della sostanza al cliente.