Concorsi Sicilia: posizioni aperte in ASP e Aziende Ospedaliere

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità lavorative per chi desidera lavorare nel settore pubblico tra ASP e Aziende Ospedaliere.

Concorsi Sicilia: sono diverse le offerte lavorative al momento disponibili per coloro i quali desiderano lavorare nel settore pubblico. Infatti, molte Aziende Ospedaliere e ASP sono alla ricerca di personale in varie città dell’Isola. Ecco alcune delle principali proposte di concorsi Sicilia per quanto riguarda Aziende Ospedaliere e ASP.

Offerte lavoro Sicilia: Azienda Ospedaliera “G. Martino” – Messina

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina ha indetto un concorso per integrare il proprio personale. Nello specifico, il concorso indetto dal Policlinico “Gaetano Martino” prevede l’inserimento di 16 unità nel ruolo di collaboratore amministrativo professionale, con area di riferimento “Professionisti della salute e dei funzionari”.

Per poter visualizzare i requisiti della posizione si rimanda alla lettura del bando integrale, consultabile sul sito istituzionale dell’A.O.U. alla sezione “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso”. Inoltre, si ricorda che per presentare la propria candidatura è prevista una scadenza che corrisponde al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Concorsi Sicilia: Policlinico “G. Rodolico – San Marco” – Catania

Tra i concorsi Sicilia attualmente attivi ne è presente uno del Policlinico “G. Rodolico – San Marco” che mira all’assunzione di 23 unità. In particolare, la posizione che riguarda il concorso è quella di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione. Per visualizzare i requisiti si suggerisce di prendere visione del bando integrale, reperibile dal sito ufficiale dell’Azienda.

Anche in questo caso, per presentare la propria candidatura è prevista una scadenza: infatti, le domande di partecipazione vanno presentate per via telematica attraverso la specifica applicazione informatica disponibile nel sito internet istituzionale dell’Azienda.

Subito lavoro Sicilia: ASP Palermo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è alla ricerca di unità da inserire all’interno del proprio personale. In particolare, l’ASP di Palermo è alla ricerca di unità per coprire 31 posti di dirigente medico, per la disciplina di psicologo di psicoterapia.

Di seguito, riportiamo i requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;

b) idoneità alle mansioni. L’accertamento della idoneità alle mansioni è effettuato dall’Azienda, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, ove necessario, prima dell’immissione in servizio ed è volta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

La candidatura va compilata e inviata in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda.