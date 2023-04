Concorsi pubblici 2023, dall’INPS all’Esercito: i bandi ancora attivi

Concorsi pubblici 2023: sono numerosi gli enti che cercano personale nei vari settori, tra cui l'INPS, l'Esercito e il Ministero degli Esteri. Di seguito i dettagli.

Concorsi pubblici 2023: sono numerosi i concorsi ancora attivi, molti di questi sono a carattere nazionale e rappresentano una grande possibilità per chi è in ricerca di un lavoro nel settore pubblico. I concorsi sono finalizzati per l’assunzione di oltre 9 mila unità lavorative: ecco quali sono quelli più interessanti.

Concorsi pubblici 2023: INPS cerca medici, operatori sociali e psicologi

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, meglio noto come INPS, ha reso pubblico un avviso di selezione con la finalità di coprire 701 posti di medico. Questi riceveranno diversi incarichi di lavoro al fine di assicurare il presidio delle varie funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale. Il concorso è aperto a livello nazionale; attenzione però: la scadenza per presentare la domanda è fissata per il 26 aprile.

Ma non è finita qua: sempre l’INPS è alla ricerca di 483 operatori sociali, psicologi e altre figure professionali per vari adempimenti sanitari. Il bando è aperto da giorno 3 aprile e sarà possibile presentare la domanda fino al 21 aprile 2023.

Concorsi pubblici 2023: l’esercito cerca 6500 volontari

Per chi volesse intraprendere una carriera militare, è stato pubblicato il bando di concorso dell’Esercito finalizzato per il reclutamento di 6500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).

Tra i vari requisiti, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). Per questo concorso, è possibile presentare la domanda dal 12 aprile all’11 maggio 2023.

Concorsi pubblici 2023: Ministero degli Esteri

Un altro bando da segnalare è quello del Ministero degli Esteri, che sta cercando 50 segretari di legazione. Chi occupa questo ruolo si occupa della promozione e del coordinamento dei vari eventi promozionali nell’ambito culturale e per la diffusione della lingua e della cultura italiana all’estero, e di mantenimento dei contatti con la comunità italiana.

Per partecipare al bando è essenziale il possesso di una laurea. La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro e non oltre il 15 maggio.