Lavoro Catania: Eurospin, Foot Locker e Marlù assumono

Lavoro Catania: sono diverse le aziende attive nella città etnea che sono attualmente alla ricerca di personale per ricoprire diversi ruoli. In particolare, alcune interessanti offerte di lavoro sono state proposte da Eurospin, Foot Locker e Marlù: ecco di seguito le informazioni principali sui ruoli da ricoprire ed i requisiti principali.

Lavoro Catania: Eurospin assume

Eurospin Sicilia S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, ricerca per uno dei punti vendita presenti a Catania un Assistente di filiale. La posizione in oggetto prevede la corretta gestione del negozio ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali.

La nuova risorsa si occuperà di gestire il personale sia in termini di programmazione di orario, che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, assicurerà la corretta applicazione delle strategie aziendali e la creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivato.

I requisiti

Si richiede esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO e disponibilità territoriale, ma costituiscono requisiti indispensabili:

ottime capacità organizzative, di pianificazione e di gestione delle priorità;

capacità di analisi e problem solving;

affidabilità, dinamicità e proattività;

eccellenti capacità di leadership e team working;

disponibilità a lavorare su turni e festivi ;

; essere automuniti.

Lavoro Catania: Foot Locker cerca personale

Anche Foot Locker è alla ricerca di nuove risorse da impiegare nel punto vendita di Catania, in via Etnea. In particolare, la figura professionale ricercata è quella di Addetto vendita.

Il compito della nuova risorsa sarà quello di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela, grazie alla conoscenza di tutti i prodotti offerti e alla collaborazione con i colleghi mirata a garantire un servizio di vendita superiore.

I requisiti

I requisiti fondamentali per poter ricoprire questa carica sono:

0-3 anni di esperienza al dettaglio ;

; essere sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

impegnarsi a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

accingersi a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Offerte lavoro Catania: Marlù assume

Anche al Marlù store di Catania si cerca personale: il Sales Assistant deve assicurare la vendita assistita dei prodotti di competenza attraverso il contatto diretto con la clientela, operando in materia delle direttive ricevute periodicamente dal Responsabile di negozio, in linea con la filosofia di vendita e gli standard di servizio aziendali. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato.

I requisiti

Secondo quanto riportato, il candidato ideale per questo ruolo professionale ha una forte passione per la vendita e possiede i seguenti requisiti: