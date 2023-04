Casting in Sicilia, si cercano uomini e donne: come partecipare

I registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza aprono i casting per il loro nuovo film prodotto da Indigo Film.

In arrivo nuovi casting per il film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza che sarà prodotto da Indigo Film e girato fra maggio e giugno. Ecco di seguito le indicazioni per partecipare. I casting si svolgono lunedì 17 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 presso il Centro Kim di Salemi.

Si cercano comparse, sia uomini che donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, domiciliati in alcuni comuni siciliani della provincia di Trapani.

In particolare coloro che desiderano partecipare devono essere residenti nelle città di: Salemi, Santa Ninfa, Calatafimi, Gibellina, Partanna Castelvetrano, Menfi, Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e Santa Margherita di Belice.

Per partecipare basta presentarsi il giorno delle selezioni con la fotocopia dei seguenti documenti:

documento d’identità (fotocopia fronte e retro),

codice fiscale (fotocopia fronte e retro),

Iban personale,

certificato medico che attesti lo stato di buona salute (per coloro che abbiano superato i 74 anni di età).

Sono esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione.