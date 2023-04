UNICT – Presentazione del primo Bilancio di Genere: l’evento

Il 5 aprile la presentazione del primo Bilancio di Genere dell'Università di Catania: di seguito i dettagli.

Mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 16:00, nell’aula magna del Palazzo Centrale dell’Università di Catania verrà presentato alla comunità universitaria il primo Bilancio di Genere.

L’evento

Il rettore Francesco Priolo interverrà ai saluti e agli interventi istituzionali, insieme alla delegata alle Pari Opportunità Adriana Di Stefano e al Comitato Unico di Garanzia. Seguiranno poi la presentazione dei dati raccolti e commentati nel primo Bilancio di Genere dell’Ateneo e uno spazio di discussione e presentazione delle buone prassi avviate.

L’evento si svolgerà in modalità mista e, dunque, sarà possibile partecipare anche da remoto, in collegamento attraverso il Canale Teams UniCt per le Pari Opportunità.

Bilancio di Genere: cos’è?

Il Bilancio di Genere (BdG) è uno strumento utile per promuovere l’uguaglianza di genere nelle università e per integrare la prospettiva di genere in tutte le politiche dell’Ateneo, anche per rendere più equa e trasparente l’assegnazione delle risorse economiche.

Il primo BdG dell’Università di Catania è stato stilato in attuazione dell’Azione n. 5 del Piano UniCT per l’Eguaglianza di Genere (GEP, Gender Equality Plan 2022-2026). Lo scopo è quello di assistere gli organi competenti nell’analisi, in ottica di genere, della situazione di coloro che si trovano ad operare all’interno dell’organizzazione, di orientarne le politiche e di rendere noti gli effetti.

L’analisi di questo primo bilancio del 2022 è stata condotta alla luce delle Linee Guida per il Bilancio di Genere negli Atenei italiani curate dal Gruppo CRUI.