Catania: ritorna l’area pedonale in via Sangiuliano contro la movida violenta

Ritorna l'area pedonalizzata in via Sangiuliano contro la movida violenta del weekend: previsti cambiamenti al traffico veicolare per il sabato.

La movida violenta è uno dei problemi del centro della città di Catania: tra cittadini e gestori di locali, le lamentele riguardo i comportamenti scorretti del sabato sera sono moltissime. Per questo motivo, le autorità cittadine hanno deciso di adottare delle misure che possano rendere le serate del weekend più tranquille.

A tal proposito, nella giornata di ieri è stato organizzato un incontro avente per obiettivo il miglioramento della sicurezza cittadina nelle aree della movida. Il tavolo, presieduto dal Prefetto di Catania, ha visto la partecipazione del questore e dei comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, il capo di gabinetto e il comandante della polizia locale. A far scattare l’allarme è stato anche l’ennesimo episodio di una rissa verificatasi nel centro cittadino lo scorso sabato sera.

Al momento, la misura che si è scelto di adottare è quella del ripristino dell’area pedonale in via Sangiuliano, come accaduto già lo scorso novembre. Nello specifico, sarà pedonalizzato il tratto tra via Manzoni e via Ventimiglia, la corsia ovest di piazza Manganelli e la via delle Finanze fra le ore 21 e le 4 del mattino di sabato 1° aprile.

Conseguentemente alla chiusura al traffico veicolare del tratto di via Sangiuliano menzionato, il Comune di Catania predisporrà un piano di viabilità alternativa: infatti, per la sera di sabato 1° aprile è prevista l’inversione del senso di marcia di via Manzoni, prevedendo quindi il senso di marcia da via Sangiuliano verso Piazza Stesicoro. In aggiunta, sarà prevista l’interdizione della sosta nelle varie vie limitrofe. Per verificare il rispetto dell’area pedonalizzata, la polizia locale sarà posizionata in tutti i varchi di accesso della zona citata.

Inoltre, il Prefetto si è premunito di presentare le misure concordate ai rappresentanti di Confcommercio e Assoesercenti, che ne avevano fatto richiesta. In occasione dell’incontro, questi ultimi hanno suggerito altre misure di sicurezza che possano rispettare le necessità negli esercenti del centro di Catania. Inoltre, i rappresentanti di Confcommercio e Assoesercenti hanno colto l’occasione per richiedere e ottenere dal Prefetto dei controlli straordinari per i fine settimana allo scopo di far rispettare sia l’orario di chiusura, previsto per le ore 2, che il divieto di asporto di alcol al di fuori del perimetro dell’esercizio.