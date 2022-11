Catania, arriva nuova area pedonale notturna: al via sperimentazione

Arriva a Catania un'area pedonale notturna per limitare il traffico in determinati giorni dei mesi di novembre e dicembre come sorta di sperimentazione.

Dopo una lunga riunione in Prefettura si è arrivati all’accordo di sperimentare l‘area pedonale in Via San Giuliano. L’incontro è stato convocato per effettuare un’analisi delle problematiche che interessano il centro storico di Catania, con particolare riferimento ai luoghi della movida. Sono state prese in esame le legittime esigenze dei residenti e di coloro che nel centro storico gestiscono, nel rispetto delle norme, attività commerciali frequentate da turisti e moltissimi cittadini della provincia etnea e non solo.

Il commissario Portoghese ha adottato un’ordinanza con cui è stato fissato alle 2 di notte l’orario di chiusura degli esercizi commerciali ed un ulteriore provvedimento con cui è stata istituita, fra le 21 e le 04 dei sabati 26 novembre, 3 e 10 dicembre, un’area pedonale in via Sangiuliano, nel tratto ricompreso fra via Manzoni e via Ventimiglia.

“L’obiettivo comune – ha affermato il Prefetto – è quello di approntare misure in modalità sinergica, inizialmente in via sperimentale, per verificarne l’efficacia, che contribuiscano a prevenire fatti che incidono sulla percezione dei livelli di sicurezza, incrementando, al contempo, attraverso l’offerta di servizi di qualità, l’attrattività del centro storico di Catania”.