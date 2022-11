Catania, vuole fare prostituire la moglie per comprare alcol: arrestato 57enne

Un 57enne, a Catania, è stato arrestato con l'accusa di voler fare prostituire la moglie al fine di poter soddisfare la sua dipendenza etilica.

A Catania un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri con accusa di maltrattamenti in famiglia. Infatti, secondo le indagini, l’uomo voleva far prostituire la moglie per racimolare soldi per potersi permettere di comprare l’alcol dal quale era dipendente.

Tra le contestazioni mosse dalla Procura avrebbe aggredito fisicamente le vittime causando, in un’occasione, la frattura del dito della mano destra della moglie, che per paura non lo ha denunciato

La donna ha deciso di denunciare il marito ai carabinieri: l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella coniugale.