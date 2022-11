Catania, arrivano le luminarie e i mercatini di Natale: da quando

Natale sta per arrivare e i mercatini a Catania non possono senz'altro mancare. Infatti, da domani saranno aperti.

In arrivo i mercatini di Natale a Catania. Il 25 dicembre saranno accese le lucine dei mercatini di Natale nel centro storico della città etnea, esattamente un mese prima.

Il grande albero di luci sarà installato a Piazza Università e le luminarie in via Etnea e in altre numerose stradine del centro storico di Catania. Le bancarelle natalizie dalla prossima settimana animeranno piazza Università, lato est e ovest, piazza Manganelli, via Minoriti e via Montesano. I mercatini saranno curati da diverse associazioni, con la collocazione delle classiche casette o banchetti in legno.