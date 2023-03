Catania, incendio a Monte Po: operazioni di spegnimento in corso

Un incendio è divampato nei pressi della collina di Monte Po a Catania e sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Un incendio è scoppiato nei pressi della collina di Monte Po a Catania intorno alle ore 13, quando è arrivata comunicazione ai Vigili del Fuoco dello svilupparsi delle fiamme. I pompieri sono quindi prontamente intervenuti per tentare di spegnere l’incendio che si è sviluppato in via Luigi Sorrento a Monte Po.