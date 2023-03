Biagio Antonacci in concerto in Sicilia: tappa e data

Biagio Antonacci in concerto: una data per il suo tour estivo, nel mese di luglio, proprio in Sicilia. Ecco dove e come acquistare i biglietti.

Biagio Antonacci, noto cantante italiano, amatissimo dal pubblico italiano, già da giovanissimo suona la batteria in gruppi di provincia, nonostante l’impegno scolastico per prendere il diploma da geometra. Dal 1994, per lui si apre la porta del successo.

Per questa estate annuncia una data in Sicilia per giorno 10 luglio 2023, presso il Teatro Greco a Siracusa. I biglietti saranno acquistabili sul sito ufficiale di TicketOne.