UNICT – Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo: l’evento

In occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, che si celebrerà giorno 2 aprile, l’Università degli Studi di Catania, con il Dipartimento di Scienze della Formazione, ha promosso un evento dal titolo “Dare voce a…Dalla ricerca scientifica alle buone prassi negli interventi educativi per le persone con autismo”.

Questo si svolgerà martedì 4 aprile 2023 dalle ore 15:00 fino alle 20:00, presso la Sede ex Cinema Esperia di via Plebiscito 782, Catania.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali, durante i quali interverranno la Direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione Prof.ssa Loredana Rosa Cardullo, la Direttrice del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità Prof.ssa Paolina Mulé ed il Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia Prof. Santo Di Nuovo. È poi prevista una pausa dalle 17:30 alle 17:45.

Si ricorda che l’evento di sensibilizzazione potrà essere convalidato come attività di tirocinio per gli studenti dei CdL in Scienze e tecniche psicologiche (L24), Psicologia (LM-51) e per i corsisti del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Ciclo VII- dell’Università.