Sicilia, 72enne si laurea per la settima volta in 17 anni: la storia di Gennaro

Sette lauree in 17 anni, la storia del 72enne pensionato Gennaro Cortese: l'ultimo titolo è una magistrale in Servizio sociale e politiche sociali.

Sette lauree in 17 anni: a molti potrebbe sembrare impossibile, ma un 72enne ha dimostrato il contrario. Infatti, la sua storia, raccontata sul sito della Gazzetta del Sud, è realtà ed è puro simbolo di determinazion e dedizione. Il protagonista della vicenda è Gennaro Cortese, un 72enne pensionato che si è recentemente laureato per la settima volta all’Università di Messina, dedicando il suo ultimo titolo al padre Lorenzo, scomparso quando lui era ancora un ragazzino.

Ma chi è Gennaro Cortese? Il 72enne è un ex dirigente Telecom di Reggio Calabria e giornalista, e in questi giorni si parla molto del suo caso dato che ha conseguito il titolo di dottore magistrale in Servizio sociale e politiche sociali al dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali dell’Università di Messina con una tesi su “Il valore della mancanza: crescere senza padre in adolescenza”, prendendo spunto dalla propria vita, dato che ha perso il padre a soli 14 anni.

“Con questa ultima laurea – ha dichiato Cortese – ho concluso il mio percorso universitario, dedicandola a mio padre. Prima ho dedicato ogni mia laurea a un nipote affinché potesse rimanere in futuro anche una traccia del loro nonno. Spero di essere di esempio e sprone per tutti gli studenti universitari che alle prime difficoltà abbandonano gli studi”.

Infatti, quello con l’università era per Gennaro un conto in sospeso, dato che aveva dovuto abbandonarla pochi anni dopo il diploma da perito industriale per andare a lavorare in fabbrica a Milano. Successivamente, dopo il militare nell’esercito a Udine, Cortese si dedicò all’insegnamento scolastico fra Reggio Calabria e Porto Torres in Sardegna, per poi riprendere a lavorare nella società nazionale delle telecomunicazioni.

Tuttavia, poco prima della pensione, Gennaro ha deciso di riprendere a studiare e iscriversi all’università di Messina ottenendo ben 7 titoli negli ultimi 17 anni. Nello specifico, Cortese si è laureato in Scienze della comunicazione, Teoria della comunicazione e dei linguaggi, Scienze pedagogiche, Scienze cognitive, Filosofia e Sociologia.