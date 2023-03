Catania, 19enne beccato a spacciare droga in casa: arrestato

Il fatto è avvenuto a Catania, dove un 19enne pregiudicato è stato ritrovato in possesso di droga presso la sua abitazione.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante hanno arrestato un ragazzo di 19 anni pregiudicato catanese, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante il pomeriggio, i militari dell’Arma, mentre transitavano davanti all’abitazione del 19enne nella zona di Picanello, hanno notato la presenza di molti motoveicoli piuttosto sospetti in sosta davanti l’abitazione del 19enne. I carabinieri insospettiti da ciò pensavano che era in atto un’attività di spaccio nell’abitazione e hanno deciso di intervenire, entrati in cucina hanno subito riconosciuto il 19enne che tentava di nascondere in un mobile 22 grammi di marijuana sfusi: adesso il ragazzo è sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio di stupefacenti.

Le attività di ricerca dei carabinieri si sono estese per tutta l’abitazione e hanno portato alla scoperta di altro stupefacente in una stanza al piano superiore, in un borsellino sotto una sedia sono stati ritrovati 9 involucri che contenevano rispettivamente 13 grammi di marijuana. I carabinieri hanno dunque sottoposto il 19enne agli arresti domiciliari, successivamente l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.