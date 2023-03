Norma Straccia Bollo, Regione: “In Sicilia recuperati 339 mln di euro nel 2022”

La Regione Siciliana ha rilevato che, grazie alla norma "straccia bollo", è stato possibile recuperare ben 339 milioni di euro nell'Isola per il 2022.

Si torna a parlare della norma “Straccia bollo”, la misura messa in campo dalla Regione Siciliana riguardo la tassa sulle auto. In particolare, il governo regionale ha rilevato che, anche attraverso l’introduzione di questa misura, è stato possibile far convergere nelle casse regionali ben 339 milioni di euro per il 2022 a partire dalla Tassa automobilistica.

un aumento del 35% rispetto agli incassi dell’anno precedente, quando ancora non era attiva la Secondo quanto dichiarato dall’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, si tratta di, quando ancora non era attiva la norma “straccia bollo” : infatti, quest’ultima consentiva ai contribuenti siciliani di pagare gli arretrati del bollo auto per gli anni 2016-2021 senza sanzioni e interessi ed è entrata in vigore a partire dall’ ultimo trimestre del 2022.

“Eliminando le sanzioni e alleggerendo gli arretrati – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – abbiamo concretamente teso la mano ai cittadini che volevano mettersi in regola, nell’interesse dell’amministrazione regionale a recuperare introiti e a costruire un nuovo rapporto di fiducia con i contribuenti. I risultati hanno dato ragione all’iniziativa, recuperando al nostro bilancio nuove risorse che potremo reinvestire in servizi e opportunità per la Sicilia”.