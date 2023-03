Trasporto pubblico: bus gratuiti per le forze dell’ordine in Sicilia

Trasporto pubblico: agevolazioni in arrivo per le forze dell'ordine in Sicilia che potranno viaggiare gratis sui bus.

Trasporto pubblico: le forze dell’ordine potranno usufruire gratuitamente dei bus locali urbani ed extraurbani. È quanto stabilito da un decreto dell’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò. Il provvedimento, già valido da questo mese di marzo, riguarda tutti gli appartenenti a polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza, corpo dei vigili del fuoco, corpo forestale, polizia penitenziaria, polizia locale, corpo delle capitanerie di porto e guardia costiera, forze armate dello Stato (esercito, aeronautica militare e marina) e anche il personale di prefettura incaricato allo svolgimento di attività di polizia e di ordine pubblico.

Provvedimento preso per segno di riconoscimento nei confronti delle forze dell’ordine, come dichiarato dall’assessore Aricò: “Un provvedimento particolarmente atteso dagli appartenenti alle forze dell’ordine che il governo Schifani ha voluto inserire nella legge di stabilità — afferma Aricò — e che oggi si concretizza con questo decreto. Si tratta di un segno tangibile di riconoscimento da parte della Regione Siciliana nei confronti di tutto il personale che ogni giorno — conclude— si impegna con dedizione per la difesa della legalità“.