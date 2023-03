Lampedusa, sopralluogo di Schifani: disposto trasferimento di 600 migranti

Nelle scorse ore il Presidente della Regione Siciliana ha raggiunto l'isola e visitato l'hotspot. Previsto già per oggi il trasferimento di 600 migranti.

Nelle scorse ore Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, è giunto a Lampedusa, raggiunta da numerosi migranti. Ad accompagnare Governatore il prefetto Valerio Valente, capo dipartimento nazionale libertà civili e immigrazione del Viminale, ed il capo dipartimento regionale della Protezione civile Salvo Cocina.

Con tale visita il Presidente Schifani ha voluto “constatare di persona con un sopralluogo la situazione relativa all’accoglienza dei migranti nell’hotspot di Lampedusa, messa a durissima prova dall’ingente numero di emigrati”.

Schifani ha sottolineato come, già negli scorsi, il Governo regionale si sia attivato con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza sbarchi degli ultimi giorni.

“Ho voluto fortemente questa operazione di solidarietà – ha aggiunto Schifani – perché qui a Lampedusa non stiamo vivendo soltanto una vicenda politica ma anche una questione legata alla sopravvivenza di queste persone. Sono qui soprattutto per ragioni umanitarie”.

Secondo quanto riferito dallo stesso Presidente, è stato messo a punto dal Viminale un piano volto a trasferire nelle prossime ore oltre 600 migranti: i primi, circa 183, dovrebbero partire già questa mattina in nave mentre altre 430 persone dovrebbero lasciare l’Isola nel pomeriggio.

“I gestori dell’hotspot – ha continuato il Presidente della Regione Siciliana – mi hanno segnalato che servono scarpe per bambini e adulti, vestiti e altre coperte e mi sono subito attivato perché possano arrivare a Lampedusa in tempi brevissimi. Lampedusa è la porta d’Italia non la porta della Sicilia, purtroppo l’Europa nonostante i nostri forti richiami non ha mai dato risposte concrete ed è arrivato il momento che si assuma le proprie responsabilità”.

Dopo aver visitato l’hotspot, il presidente Schifani si è spostato in municipio per un vertice con il sindaco Filippo Mannino e il vice sindaco Attilio Lucia in cui si è parlato dei problemi più urgenti che riguardano l’isola.

“È stata una visita operativa – ha concluso Schifani –in cui abbiamo parlato di cose da fare e saranno adottati i provvedimenti di emergenza più opportuni, per venire incontro alle esigenze sia dell’hotspot sia dei lampedusani”.