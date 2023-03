Stasera in TV: “Harry Potter e i doni della morte – Parte II” e “Un’impresa da Dio”

Se il programma di stasera è relax, nessun problema: oggi in TV è disponibile una vasta scelta di film. Ecco i titoli consigliati dalla Redazione di LiveUniCT.

Voglia di vedere un film senza dover raggiungere un cinema Catania? Ottima scelta, il piccolo schermo stasera offre un palinsesto molto interessante.

Harry Potter e i doni della morte – Parte II [Italia Uno, ore 21:20]: L’ultima parte dell’avventura di Harry Potter e dei suoi amici. Harry, Ron ed Hermione dovvranno recuperare gli ultimi Horcrux rimasti. Troveranno gli utlimi due a Hogwarts, dove si troveranno faccia a faccia con Lord Voldemort. Ha così inizio la commovente e avventurosa battaglia finale.

Un’impresa da Dio [Canale 27, ore 21:10]: Un uomo si ritrova di fronte ad una delle storie più incredibili e sognate dall’uomo, parlare con Dio. Questo gli affiderà un compito molto importante, costruire l’arca per salvarsi dal diluvio.

Femmine contro maschi [Canale 9, ore 21:25]: La realtà maschile e quella femminile si scontrano uin questo che è il sequel del noto “Maschi contro femmine”. Il cast prevede in scena attori del calibro di , Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, per cui la risata è assicurata.

Amori in corsa [Canale 30, ore 21:10]: La figlia del presidente degli Stati Uniti, Anna Foster, si trova a Berlino e riesce ad ottenere dal padre il permesso per uscire. Quando il padre le nega il permesso all’ultimo istante, Anna fugge e s’imbatte in Ben Calder con il quale fugge per un romantico tour in Europa.