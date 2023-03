Reddito alimentare 2023, requisiti e come richiederlo: le informazioni principali sulla misura contro lo spreco e la povertà.

Reddito alimentare 2023, requisiti e come richiederlo: sono solo alcuni dei punti poco chiari a molti cittadini che sarebbero interessati a usufruire di questa misura. Infatti, si tratta di un’agevolazione che potrebbe coinvolgere diversi utenti, anche per lo scopo principale che ne giustifica l’esistenza. Di seguito, tutti i dettagli sul reddito alimentare 2023.

Reddito alimentare: cos’è

Come anticipato, il reddito alimentare 2023 è una misura messa in campo dal Governo che mira ad essere un sostegno ai soggetti in difficoltà. Nello specifico, il reddito alimentare è stato inserito nella Legge di Bilancio 2023, la quale è entrata in vigore il primo giorno dell’anno in corso.

Lo scopo principale del reddito alimentare è duplice: infatti, esso mira a contrastare gli sprechi e, allo stesso tempo, a combattere la povertà alimentare. Questo perché esso permetterà di fornire ai soggetti che avranno i requisiti, dei pacchi con cibo e bevande invenduti dei supermercati, evitando che questi vengano buttati e supportando chi non può permettersi di acquistarli.

Reddito alimentare 2023: requisiti

Per poter richiedere il reddito alimentare, come per ogni misura statale, è nevessario possedere dei requisiti. Infatti, potranno usufruire di questo servizio i soggetti che si trovano in condizione di povertà assoluta nelle città metropolitane. Tuttavia, non sono ancora stati definiti i requisiti necessari, per i quali bisognerà attendere la decisione dettata da un decreto attuativo del Mnistero del Lavoro.

Ciò che sembrerebbe essere certo al momento è che il servizio sarà inizialmente proposto in tutte le città metropolitane d’Italia, per poi estenderlo al resto del territorio nazionale.

Reddito alimentare 2023: come richiederlo

Una volta definiti tutti i termini principali del reddito alimentare 2023, come i requisiti, sarà anche possibile farlo diventare operativo e permettere agli utenti di richiederlo. Tuttavia, è già stato anticipato che sarà necessario richiedere il reddito con una prenotazione da effettuare tramite un’app e che successivamente si potrà procedere al ritiro del pacco presso un centro di distribuzione. Gli aiuti saranno invece consegnati direttamente al domicilio per tutti i soggetti fragili, pensionati e non autosufficienti. Per maggiori informazioni sulla questione, si attenderanno le prossime novità e il decreto attuativo che ne definisca le modalità.