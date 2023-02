“Incastrati 2”: arriva la nuova stagione della serie TV di Ficarra e Picone

Annunciata la data di uscita su Netflix della seconda stagione della serie TV tutta siciliana di e con Ficarra e Picone.

Dopo l’annuncio avvenuto circa un anno fa, quando Ficarra e Picone avevano confermato la seconda stagione di “Incastrati 2”, adesso è arrivata la data definitiva. Infatti, il sequel della serie TV di e con Ficarra e Picone sarà rilasciato a partire dal 2 marzo 2023.

La serie, che consisterà in sei episodi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, come avvenne per la prima stagione, poi trasmessa anche in televisione, dopo qualche mese. La storia proseguirà dove era stata interrotta, nell’ultima puntata della prima stagione, con Salvo e Valentino in pericolo di vita. Non mancheranno colpi di scena e situazioni divertenti, combinati a realizzare un cocktail che ha portato al successo la prima serie del duo palermitano.

Per quanto riguarda il cast, è stato confermato quello principale, nonché sicilianissimo: tra gli altri, oltre Ficarra e Picone, saranno presenti anche Tony Sperandeo, Domenico Centamore, Sergio Friscia e il grande attore catanese Leo Gullotta.