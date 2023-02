Etna: si continua a lavorare per liberare le strade dalla neve

Prosegue il lavoro senza sosta sull'Etna delle squadre della Forestale e della Protezione Civile per poter liberare le strade dalla neve.

Non si smette di lavorare sull’Etna per poter riaprire le strade bloccate dalla neve: infatti, a causa delle eccezionali nevicate dovute al maltempo degli scorsi giorni, il vulcano etneo e molte zone sulle sue pendici sono state coperte dalla neve.

Per questo motivo, le squadre del Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Protezione Civile lavorano da giorni per ripristinare la viabilità nelle zone montane e fornire supporto a chi lo necessità. Per fornire un’assistenza maggiore, si sono mobilitate anche le squadre dell’Anas. Infatti, nel weekend sono stati numerosi gli interventi di assistenza a famiglie rimaste isolate a causa del maltempo e delle forti nevicate che hanno interessato alcune zone della Sicilia anche a bassa quota. Nel Catanese, è stata particolarmente colpita la zona di Tarderia-Pedara dove si è reso necessario intervenire con gruppi elettrogeni per fornire corrente alle case isolate a causa dei danni per il maltempo e per la neve.

Ieri, la Forestale ha lavorato per liberare la strada mareneve all’altezza dell’incrocio che conduce al Rifugio Citelli, a Etna Nord vicino piano Provenzana. Da lunedì pomeriggio è stato invece riaperto il collegamento da Nicolosi verso il Rifugio Sapienza – Etna Sud. In quell’occasione, la Protezione Civile ha annuncato che la strada sarebbe stata ampliata a dure corsie dall’indomani, per poterla riaprire al pubblico.